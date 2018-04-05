Ледовая обстановка в Коми под контролем специалистов МЧС

05.04.2018   МЧС
В рамках акции «Безопасный лёд» специалистами  Сыктывкарского отделения Центра ГИМС МЧС России по Республике Коми проведен мониторинг ледовой переправы в местечке Алешино

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