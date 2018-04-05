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Ледовая обстановка в Коми под контролем специалистов МЧС
05.04.2018
МЧС
В рамках акции «Безопасный лёд» специалистами Сыктывкарского отделения Центра ГИМС МЧС России по Республике Коми проведен мониторинг ледовой переправы в местечке Алешино
МЧС
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