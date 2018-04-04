На социальных объектах Коми проведены масштабные тактико-специальные учения МЧС

04.04.2018   МЧС
В учениях, проходивших на территории всех муниципальных образований республики, были задействованы все учреждения республики с круглосуточным пребыванием людей 

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