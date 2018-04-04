Во всех городских и сельских муниципальных образованиях Республики Коми проводятся тактико-специальные учения на социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей

04.04.2018   МЧС

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