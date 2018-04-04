На территории Республики Коми проходят тактико-специальные учения на объектах с круглосуточным пребыванием людей

04.04.2018   МЧС
Главное управление МЧС России по Коми и подчиненные подразделения приведены в режим функционирования «Повышенная готовность»

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