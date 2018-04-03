Под бдительным присмотром МЧС на льду Ижмы метали топоры

03.04.2018   МЧС
Инспекторы Ижемского участка Центра ГИМС МЧС России по Республике Коми  обеспечили безопасность соревнований по коми национальной спортивной забаве

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