Добровольцы Ухты совершенствуются в пожарном деле

03.04.2018   МЧС
Учебные сборы членов добровольной пожарной охраны муниципального образования «Ухта» организованы на базе 2 отряда ФПС по Республике Коми и городских курсов ГО

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