Правильная эвакуация – залог спасения

01.04.2018   МЧС
В Сыктывкаре инспекторы госпожнадзора провели учебную эвакуацию в спортивной школе олимпийского резерва №2

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