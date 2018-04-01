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Кадеты в гостях у пожарно-спасательного спецназа
01.04.2018
МЧС
В рамках Года культуры безопасности в гости к сотрудникам Специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Республике Коми приехали учащихся кадетского класса средней школы из села Ижма
МЧС
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