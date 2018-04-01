Кадеты в гостях у пожарно-спасательного спецназа

01.04.2018   МЧС
В рамках Года культуры безопасности в гости к сотрудникам Специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Республике Коми приехали учащихся кадетского класса средней школы из села Ижма

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