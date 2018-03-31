В Коми продолжается акция МЧС «Безопасный лёд»

31.03.2018   МЧС
В рамках акции инспекторы Усть-Цилемского участка Центра ГИМС МЧС России по Республике Коми провели профилактическую беседу с водителями о правилах проезда по ледовой переправе через Печору

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