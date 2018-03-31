Профилактика пожаров в отдаленных населенных пунктах Коми

31.03.2018   МЧС
Специалисты  по надзорной деятельности МЧС России в составе межведомственной группы посетили в преддверии весеннего половодья отдаленный поселок Кедвавом в Ухтинском районе республики

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