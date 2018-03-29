Предлагаем школьникам проверить, что они знают о пожарной охране

29.03.2018   МЧС
В Коми дан старт интернет-викторине, посвященной объявленному МЧС России Году культуры безопасности

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