«Фиксики» в гостях у огнеборцев

29.03.2018   МЧС
В рамках Года культуры безопасности воспитанники детского сада №1 из поселка Троицко-Печорск пришли на экскурсию к сотрудникам 25 пожарно-спасательной части ФПС

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