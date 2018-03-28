Пожарная безопасность: как избежать трагедии?

28.03.2018   МЧС
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Коми Константин Сухарев принял участие в телепрограмме "Детали дня" на КРТК "Юрган", посвящённой пожарной безопасности

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