В Коми продолжается акция «Безопасный лёд»

28.03.2018   МЧС
Инспекторы Троицко-Печорского участка Центра ГИМС МЧС России по Коми в рамках проводимой акции выявили несанкционированный ледовый переезд через реку Сойва

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