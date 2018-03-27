Команда огнеборцев Специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Коми стала лучшей в республиканских соревнованиях по проведению аварийно-спасательных работ при ДТП

27.03.2018   МЧС

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