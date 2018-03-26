Патруль ГИМС МЧС по Коми осуществил профилактический выезд на Белоборскую курью

26.03.2018   МЧС
В рамках акции «Безопасный лед» инспекторы патрульной службы Сыктывкарского участка ГИМС посетили излюбленные места подледного лова рыбы  на реке Вычегде

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien