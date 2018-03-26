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Культура безопасности для самых маленьких
26.03.2018
МЧС
В рамках Года культуры безопасности во всех пожарно-спасательных подразделениях Коми проходят различные мероприятия, направленные на обучение подрастающего поколения азам безопасности жизнедеятельности
МЧС
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