Культура безопасности для самых маленьких

26.03.2018   МЧС
В рамках Года культуры безопасности во всех пожарно-спасательных подразделениях Коми проходят различные мероприятия, направленные на обучение подрастающего поколения азам безопасности жизнедеятельности

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