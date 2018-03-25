Безопасность Пармы под пристальным вниманием сотрудников МЧС

25.03.2018   МЧС
Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Усинска проводят регулярные профилактические рейды в жилом секторе поселка

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