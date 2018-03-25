Сотрудники МЧС России по Коми помогают дошколятам в игре освоить культуру безопасного поведения

Офицеры 1-го отряда ФПС по РК приняли участие в проведении познавательной игры «Зарница» для воспитанников Детского сада № 100 в Сыктывкаре