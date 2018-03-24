Прилузье готовится встретить паводок

24.03.2018   МЧС
В преддверии весеннего половодья специалисты Госпожнадзора и ГИМС МЧС России по Коми выступили на сельских сходах жителей отдаленных населенных пунктов Прилузского района республики

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