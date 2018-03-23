Культура безопасности со школьной скамьи

23.03.2018   МЧС
В селе Объячево Республики Коми специалисты спасательного ведомства провели очередное занятие с учащимися средней общеобразовательной школы

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