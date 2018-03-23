Экскурсия в «пожарно-спасательную жизнь»

23.03.2018   МЧС
В Год культуры безопасности сотрудники МЧС России по Коми продолжают проводить мероприятия по обучению населения нормам безопасности жизнедеятельности

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