В Коми продолжается профилактическая операция «Безопасный лед»

21.03.2018   МЧС
Инспекторы Усть-Цилемского участка Центра ГИМС напомнили рыбакам об опасностях весеннего льда

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien