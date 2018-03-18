Сельские поселения в Коми не остаются без пожарной профилактики

18.03.2018   МЧС
Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сосногорскому району осуществили выезд в село Усть-Ухта

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