В Коми сотрудники МЧС обеспечивают комплексную безопасность на избирательных участках

18.03.2018   МЧС
Силы и средства Главного управления МЧС России по Коми и подчиненных подразделений функционирует в режиме «Повышенная готовность»

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