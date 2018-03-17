Деревянному жилому сектору — особое внимание!

17.03.2018   МЧС
В рамках проведения операции «Отопительный сезон» инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Усинска провели очередной рейд по жилому сектору пригородного поселка Парма

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