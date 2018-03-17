Сегодня пожарная охрана Ухты празднует свой день рождения…17 марта 1932 года в Ухте было создано первое подразделение противопожарной службы

17.03.2018   МЧС

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