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Ухтинскому музею пожарной охраны исполнилось 20 лет
17.03.2018
МЧС
В настоящее время музей насчитывает более 500 единиц хранения, включая старинную бронзовую рынду и живописную галерею портретов начальников Ухтинского пожарного гарнизона в разные годы
МЧС
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