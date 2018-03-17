Ухтинскому музею пожарной охраны исполнилось 20 лет

17.03.2018   МЧС
В настоящее время музей насчитывает более 500 единиц хранения, включая старинную бронзовую рынду и живописную галерею портретов начальников Ухтинского пожарного гарнизона в разные годы

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