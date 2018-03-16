Более 600 сотрудников МЧС России обеспечат комплексную безопасность на избирательных участках в Коми

16.03.2018   МЧС
Силы и средства Главного управления МЧС России по Коми и подчиненных подразделений приведены в режим «Повышенная готовность»

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