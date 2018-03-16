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В культуре безопасности не должно быть ограничений
16.03.2018
МЧС
Алгоритмы поведения в экстремальных ситуациях в Республике Коми разъясняются слабовидящим людям. Скоро в Сыктывкаре будут созданы памятки по безопасности на языке Брайля
МЧС
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