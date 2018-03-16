В культуре безопасности не должно быть ограничений

16.03.2018   МЧС
Алгоритмы поведения в экстремальных ситуациях в Республике Коми разъясняются слабовидящим людям. Скоро в Сыктывкаре будут созданы памятки по безопасности на языке Брайля 

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien