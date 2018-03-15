Огненные баталии на ледовой арене!

15.03.2018   МЧС
В Емве завершилось Первенство Главного управления МЧС России по Республике Коми по хоккею с шайбой, посвящённое Году культуры безопасности

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien