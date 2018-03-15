Жилье с печным отоплением на особом контроле сотрудников МЧС России по Коми

15.03.2018   МЧС
В ходе очередного профилактического рейда инспекторы Госпожнадзора обследовали состояние печей в жилых домах поселка Щугрэм Сысольского района республики

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