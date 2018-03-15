Знакомство подрастающего поколения с миром культуры безопасности

15.03.2018   МЧС
Ежедневно сыктывкарские школьники изучают историю пожарно-спасательного дела на  пожарно-технической выставке, ставшей своеобразным музеем культуры безопасности

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