Осторожно, снегопад!

15.03.2018   МЧС
Уважаемые жители республики! В связи с обильными снегопадами Главное управление МЧС России по Коми призывает вас соблюдать правила безопасности. Особое внимание следует уделить безопасности детей

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