С пожарной профилактикой по селу

14.03.2018   МЧС
Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Коми продолжают реализовывать комплекс мероприятий направленных на предупреждение пожаров

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