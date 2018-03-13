«Важно, чтобы каждый воспользовался своим правом выбора!»

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13.03.2018   МЧС
Накануне выборов Президента России с личным составом Главного управления МЧС России по Коми встретился председатель Избирательной комиссии Республики Коми Дмитрий Митюшев

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