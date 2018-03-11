В хоккей играют настоящие мужчины!

11.03.2018   МЧС
14 марта 2018 года в Емве состоится первенство Главного управления МЧС России по Республике Коми по хоккею с шайбой, посвящённое Году культуры безопасности

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