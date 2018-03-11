В праздничные и выходные дни инспекторы госпожнадзора Коми усилили профилактическую работу

11.03.2018   МЧС
Жителям поселка Югэр под Ухтой напомнили правила пожарной безопасности в быту

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