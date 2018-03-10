Участники «Лямпиады» повторили правила безопасности и побывали в роли пожарного-спасателя

10.03.2018   МЧС
В селе Большелуг Корткеросского района Коми сегодня проходит XII республиканский лыжный фестиваль на лямпах, лызях, охотничьих и гоночных лыжах

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