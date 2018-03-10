В Вуктыле проведены противопожарные рейды по дачным обществам и гаражным массивам

10.03.2018   МЧС
Гражданам напомнили основные меры пожарной безопасности в быту, при эксплуатации печного отопления и электрооборудования

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