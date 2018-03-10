Сегодня испытательные пожарные лаборатории России отмечают 73-летие

10.03.2018   МЧС
10 марта 1945 года в Москве, Ленинграде, Свердловске и Горьком были созданы первые подвижные пожарные лаборатории

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