Год культуры безопасности: забота о пожилых людях!

09.03.2018   МЧС
Друзья! Обращаем ваше внимание на простые правила, которые сделают жизнь бабушек и дедушек спокойней и безопасней!

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