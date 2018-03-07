Жителям Коми пора вспомнить об опасностях весеннего льда!

07.03.2018   МЧС
В рамках операции «Безопасный лед» инспекторы ГИМС напомнили жителям самого южного – Прилузского района республики правила поведения на водных объектах в весенний период

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