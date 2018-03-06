В Коми продолжается профилактическая операция «Безопасный лед»

06.03.2018   МЧС
Инспекторы Усть-Цилемского участка Центра ГИМС организовали профилактический выезд по реке Печора

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