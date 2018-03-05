Инспекторы ГИМС обеспечили безопасность участников соревнований по ловле рыбы на мормышку

05.03.2018   МЧС
На озере Выльты, в  местечке Выльтыдор под Сыктывкаром состоялся чемпионат города по ловле рыбы на мормышку со льда

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien