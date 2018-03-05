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Инспекторы ГИМС обеспечили безопасность участников соревнований по ловле рыбы на мормышку
05.03.2018
МЧС
На озере Выльты, в местечке Выльтыдор под Сыктывкаром состоялся чемпионат города по ловле рыбы на мормышку со льда
МЧС
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