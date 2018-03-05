И в учении рождается опыт!

05.03.2018   МЧС
Огнеборцы специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Коми оттачивают навыки спасения людей на пожарах в мобильно-тренировочном комплексе «ГРОТ»

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