Уважаемые жители республики, позаботьтесь о безопасности ваших близких

04.03.2018   МЧС
К сожалению, чаще всего именно пожилые люди становятся жертвами пожаров, так как оказываются не в состоянии справиться с экстремальной ситуацией

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