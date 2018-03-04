В Год культуры безопасности огнеборцы Печоры распахнули ворота пожарно-спасательной части для всех учащихся города

04.03.2018   МЧС
В гости к сотрудникам МЧС пришли курсанты Печорского речного училища

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