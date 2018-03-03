В Коми состоялись первые биатлонные старты пожарных и спасателей

03.03.2018   МЧС
НаРеспубликанском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной впервые прошло Первенство Главного управления МЧС России по Коми по биатлону, посвященное Году культуры безопасности 

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