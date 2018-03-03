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В Коми прошли первые биатлонные старты пожарных и спасателей
03.03.2018
МЧС
На Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной впервые состоялось Первенство Главного управления МЧС России по Коми по биатлону, посвященное Году культуры безопасности
МЧС
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